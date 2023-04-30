Annita Dimitriu: "DİSİ muhalefet görevi yapacak"

Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, DİSİ’nin dün gerçekleştirilen 17’nci parti kongresinde partililere ilk kez parti başkanı olarak hitap etti.

Alithia ve diğer gazetelere göre konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Dimitriu, başkanlık seçiminde halktan muhalefet yetkisi aldıklarını ve muhalefet görevi yapacaklarını vurgulayarak DİSİ’nin kurucusu olan Glafkos Klerides’in izinden gideceklerini açıkladı.

Kıbrıs sorununa değinirken “çok açık konuşmak istiyorum. Avrupa Birliği’nin daha fazla eylemsizliğe gerekçe, işgalin kalıcılaşmasına bahane olarak kullanılması kabul edilmeyecek” diyen Dimitriu şunları da söyledi:

“BM’nin Kıbrıs sorununun çözüm prosedüründeki rolünü küçümsemeye veya uzlaşılmış çerçeveden çıkmaya çalışmamız veya böyle bir izlenim vermemiz kabul edilmeyecek. Kıbrıs sorununun çözümü için mümkün olan tek yol uzlaşılmış iki bölgeli iki toplumlu, Güvenlik Konseyi kararlarında ve Guterres Çerçevesinde tanımlanan siyasi eşitliğe sahip federasyon çerçevesi zemininde müzakere ve Anastasiadis ile Akıncı arasında varılan bütün yakınlaşmaların yeniden teyit edilmesidir.”