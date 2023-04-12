Annita Dimitriu RMMO deniz üssünü ziyaret etti

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Mari’deki “Evangelos Florakis” deniz üssünde “ vatanı korumak, kurtarmak ve yeniden birleştirerek layık olduğu geleceği sağlamak” istediklerini söyledi.

Alithia’nın haberine göre Paskalya arifesinde gerçekleştirdiği ziyarette RMMO Komutan Yardımcısı Korgeneral Lukas Hacimihail ve üs komutanı deniz yüzbaşı Konstantinos Yennadiu tarafından karşılanan Dimitriu, “ne kadar zaman geçse de haklı arzumuz, vatanı koruyabilmek, kurtarabilmek ve yeniden birleştirerek layık olduğu geleceği sağlayabilmek olduğunu unutmuyoruz” dedi.

Dimitriu üste meydana gelen megatonluk mühimmat patlamasını (11 Temmuz 2011) hatırlatarak bir daha böyle olayların tekrarlanmaması, her bireyin ve devletin korunması gerektiği görüşünü ortaya koydu ve “meclis olarak bize ne zaman ihtiyacınız olsa yanınızda olacağız. Yardımcı olmak ve misyonunuzu güçlendirmek için emrinizdeyiz, yapılması gereken her şeyde yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Haravgi haberi “Annita Dimitriu: Kurtuluş ve Yeniden Birleşme Haklı Arzumuzdur… Meclis Başkanı Millî Muhafızlara İyi Dilek ve Hediyeler Dağıttı” başlığıyla aktardı.