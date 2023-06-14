AP Başkanı Metsola: “Çözüm, BM çerçevesinde bulunmalı”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, "Kıbrıs sorununda İleri gitmenin tek yolunun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu iki kesimli, federal ve egemen bir Avrupa devletinin var olmasıdır” açıklamasında bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu konuşması sonrasında AP Başkanı Roberta Metsola’yla görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, Metsola, “Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs’ın değil, Avrupa’nın da sorunu olduğunu” iddia etti. Metsola, “AB’nin müzakerelerin tüm aşamalarına daha etkin katılımının katkı sağlayıcı olabileceğini ancak çözümün BM çerçevesinde bulunması gerektiğini” vurguladı.

Metsola, “ AB, uygun vasıflara sahip bir danışmanla, müzakerelerde yeni bir ivmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa hiçbir zaman bir bütün olmayacak” vurgusu yapan Metsola, “Adanızı BM barış planı çatısı altında yeniden birleşmiş görme arzusunda yalnız değilsiniz” şeklinde şeklinde devam etti.

Metsola açıklamasının devamında, Hristodulidis’le mülteci göçü sorunlarını da ele aldıklarını belirterek, “Hiçbir üye devletin göç sorununu tek başına yüklenemeyeceğini ve yeni göç kanunlarına ilişkin anlaşmanın çok iyi bir haber olduğunu” ifade etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “AB’nin, Türkiye-AB ilişkileri yelpazesi çerçevesinde, ilgili tüm tarafların karşılıklı kazanmalarını sağlayacak tüm gerekli teşvik ve araçlara sahip olduğu” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye’nin AB üyelik sürecinin devamını arzuladığı' açıklaması göz önüne alındığında Kıbrıs’taki koşulları değiştirebilecek unsur AB mı?" yönündeki soruyu yanıtında, “AB’nin etkin katılımının Kıbrıs sorunundaki koşulları gerçekten değiştirebileceğine inandığı” söyledi.

- Hristodulidis’in diğer temasları

Politis gazetesi ise haberinde, açıklamaların yanısıra Hristodulidis’in dün ayrıca Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanı Manfred Weber, “Avrupa’nın Yenilenmesi” grubu başkanı Renew Stephane Sejourne ve Sosyal Demokrat Grup Başkan Yardımcısı Pedro Marques ile görüşmesine yer verdi.

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in bugün günübirlik ziyaret için Viyana’ya gideceğini de hatırlattı.

Konuya ilişkin haber Fileleftheros'ta “Türkiye’ye Yönelik Mesajlar Gönderdiler – Roberta Metsola’dan Nikos Hristodulidis’e Sıcak Karşılama”; Alithia'da “Metsola’nın Mesajı” başlıklarıyla yer aldı.