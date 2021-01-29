AP'deki Kıbrıs Cumhuriyeti Milletvekillerinden gazetecilere açılan davalara kınama

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) “Kıbrıs Cumhuriyeti” milletvekillerinin, Kıbrıslı Türk gazetecilere “Türkiye’ye hakaret ettikleri” gerekçesiyle açılan davaları kınadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dimitris Papadakis’in Lefteris Hristoforu, Lukas Furlas, Yorgos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek ve Kostas Mavridis ile yaptığı ortak yazılı açıklamaya yer verdi. Açıklamada, “Kıbrıslı Türk gazetecilere, sosyal ağlarda yaptıkları paylaşımlarda ve yorumlarda Türk devletine hakaret ettikleri gerekçesiyle yeni davalar açılmasının Türkiye’nin gazetecileri ve ilerici Kıbrıslı Türkleri susturma ve sindirme girişimi olup, vatandaşların düşünce ve ifade özgürlüğü haklarının ihlalini teşkil ettiği” denildi.

Habere göre, 6 AP milletvekili, Avrupa Komisyonu’na bu konudan haberdar olup olmadığı ve AB vatandaşı olan gazetecilerin korunmasına dair herhangi bir tedbir alıp almayacağı sorularını da yöneltti.

Gazete, AKEL’in AP Milletvekilleri Yorgos Yeorgiu ile Niyazi Kızılyürek’in, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türk Hükümeti tarafından “tehdit edildiğine” dair iddiaları da gündeme getirdiğini yazdı.

Haberde, AB Uyum ve Reformlar Komiseri Elisa Fereira’nın, bu konudan haberdar olduklarını ve endişe belirttiğini söylediği kaydedildi.