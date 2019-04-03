AP seçimi için 77 bin Kıbrıslı Türk kaydoldu iddiası

Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanmak için seçmen kütüğüne kayıt yatıran yeni seçmen sayısının, 2014 yılındaki seçimde kayıt yaptıran yeni seçmen sayısından daha fazla olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriu’nun, bu yılki seçim için seçmen kütüğüne 4 bin 800 yeni seçmen ile Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 2 bin 800 AB vatandaşının kaydolduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, seçmen kütüğüne Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 36 kişinin kaydolduğunu belirtirken, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler için dün akşama kadar kayıt olma prosedürünün devam ettiğini ve sürecin bugün tamamlanacağını kaydetti.

Gazete, Rum Nüfus Dairesi’nin arşivine kayıtlı 175 bin Kıbrıslı Türk bulunduğunu yazdı. Haberde, düne kadar seçmen kütüğüne yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk’ün kaydolduğu iddia edildi.

Gazete, seçmen kütüğüne yerinde kaydolmaların dün saat 17.00’de sona erdiğini; ancak internet üzerinden kayıt işlemlerinin gece yarısına kadar devam edeceğini yazdı.