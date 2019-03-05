AP seçimlerinde oy kullanmak isteyenlerin dikkatine

AP seçimlerine ilişkin seçmen kütüklerine son başvuru tarihi yinelendi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in AP seçimlerine ilişkin yasayı Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne iade etmesi ve iade edilme sebeplerinin kabul edilerek yasanın Meclis’te onaylanmasının ardından seçmen kütüklerine son başvuru tarihi yinelendi.

Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmak isteyenlerin en geç 2 Nisan tarihine kadar seçmen kütüklerine kayıt olmaları gerektiğini belirttiler.

(TAK)