Ara bölgede yıkılan kilisenin akıbetine liderler karar verecek

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hadjidemetriou, Lefkoşa’daki ara bölgede yıkılan kilisenin akıbetine Kıbrıs’taki liderlerin karar vereceğini söyledi.



Acil restorasyon isteyen St. James kilisesinin bir bölümü son yağışlarda çökmüştü.

Hadjidemetriou ve Kıbrıslı Türk başkan Ali Tuncay konuyu ayrı ayrı Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’ya götürdüler.



Hadjidemetriou, kilisenin restorasyonu konusunun, Anastasiades ile geçen çarşamba günü yaptığı görüşmede ele alınan tek konu olduğunu söyledi.