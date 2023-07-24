Ara bölgedeki dikenli teller tüm itirazlara rağmen kaldırılmıyor

Ara bölgedeki dikenli tellerin, bölge sakinlerinin tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen kaldırılmadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Anastasiadis Hükümeti döneminde mülteci akışının önüne geçilmesi için alınan tedbirlerden biri olarak ara bölgeye çekilen dikenli tellerin, bölgede ikamet eden 35 aile ile çok sayıda çiftçiyi olumsuz etkilediğini yazdı.

Gazeteye göre bölge sakinleri, bu tellerin amaca hizmet etmediğini ve mülteci akışının önüne geçemediğini ifade ederek, tellerin bir an önce sökülmesi gerektiğini söyledi.

Dikenli tellerden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili son raporunda bahsedildiğini de anımsatan gazete, UNFICYP’in bu konudaki protestolarının sürdüğünü yazdı.

Gazete, “Dikenli Tel Karşıtı İnisiyatif” grubunu temsilen konuyla ilgili açıklama yapan Afroditi Lugru, Guterres’in raporunun dikenli tellerin kaldırılması konusunda Güney Kıbrıs’a yönelik baskı unsuru olduğunu ve yeni İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’dan bu konuyla ilgili fikrini duymak istediklerini söylediğini kaydetti.

Habere göre Lugru, Yoannu’nun, ara bölgeye dikenli tel çekilmesinin yapılabilecek en iyi eylem olmadığı ve bazı problemler yarattığını kabul eden bir imaj çizdiğini ve Eylül ayında bu konunun görüşülebileceğini ima ettiğini söyledi.

Grubun bir diğer üyesi Artemis Aspris ise, Yoannu ile görüşmelerinde dikenli tellerin daha fazla uzatılmayacağı konusunda teyit aldıklarını; ancak kaldırılmasıyla ilgili kesin bir yanıt almadıklarını kaydederek, Yoannu’dan başka geçiş kapıları açılmasını da talep ettiklerini, ancak bu konuda da karşılık alamadıklarını belirtti.

Haberde, özellikle dikenli tel ekip biçtiği arazinin ortasından geçen çiftçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğine ve bu çiftçilerin, arazinin diğer tarafında kalan ekinlerini biçmek için yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yürümesi ve ardından diğer tarafa geçmek için yeniden 1 kilometre yürümesi gerektiğine işaret edildi.