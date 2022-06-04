Ara bölgeye döşenen dikenli teller bölgede yaşayan Rum çiftçileri rahatsız etti

Rum yönetiminin, “düzensiz mültecilerin Güney’e geçişini engellemek” düşüncesiyle ara bölgenin “Astromerit’ten Akaki’ye (Akaça)” kadar uzanan alanda Güney Kıbrıs sınırı hizasına döşediği dikenli teller bölgede yaşayan Rumları rahatsız etti; dikenli teller arasına tarımsal maksatlı geçişler için yerleştirilen demir kapılardan biri yerinden söküldü.

Fileleftheros’un haberine göre bölge sakinlerinin, yerleştirilen demir kapıları, hem kamera sistemi ile sürekli takip edileceği, giriş çıkış yapanların görüleceği kaygısıyla, hem de biçerdöver ve diğer tarımsal araçların geçişine olanak tanımayacak genişlikte oldukları için istemiyor.

Ara bölgede ekip biçtikleri tarlalara biçerdöver v.b. götürmek isteyen çiftçiler giriş yapabilmek için kilometrelerce ilerleyip uygun yer bulmak zorunda kalıyor. Diğer bir sıkıntı da kapılardan, sadece verilecek özel kod ile geçilebilecek olması. Çünkü Rum çiftçiler ara bölgedeki tarlalarında çalışma izinli ya da kaçak mülteci çalıştırıyor. Bunun dışında, ara bölge içerisine konut inşa eden Rumlar da bu uygulamadan olumsuz etkileniyor.

Bölge sakinleri, düzensiz mültecilerin kapatılan noktalardan daha öteye giderek Rum tarafına geçiş yapmaya devam ettiklerini, dolayısıyla çekilmiş dikenli tellerin ana maksada da hizmet etmediğinden yakınıyor.

Astromerit muhtarı Aris Konstantinu, Katokopya (Zümrütköy) kökenli Rumların, dikenli tel döşenmesi nedeniyle artık işlemekten vazgeçecekleri ara bölgedeki tarlalarını Türklerin ekip biçmeye başlayabileceğinden korktuklarını, bu görüşü bütün bölge muhtarlarının paylaştığını söyledi. Bu konuyu kendisine, Zümrütköy Türk muhtarının da ilettiğini söyleyen Konstantiu “kaygılıyım” dedi.

Astromerit-ara bölgede toprak sahibi olan Rumlar adına konuşan Andreas Masuras ise Türk muhtarın kendilerine, Zümrütköy-ara bölgedeki tarlaların işlenmesi ile ilgili harçları artık kendisinin tahsil edeceğini ilettiğini anlattı. Toprak sahipleri ayrıca, dikenli tel çekilmesi ile topraklarının dekarı 6 bin Euro olan değerinin 2 bin Euro’ya düşmüş olmasından da şikayet etti.

Aynı gazete Güney’e düzensiz mülteci akışının artık denizden de arttığını, siyasi sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısının 2022’de 11 bine ulaştığını yazdı. Ocak -31 Mart 2022’ye kadar Güney’e ulaşan düzensiz mülteci sayısının 7 bin 844’e ulaştığı kaydeden gazete, bu sayının 2021’in tamamında 10 bin 172, 2020’de ise 5 bin 340 olduğunu belirtti.

Yine Fileleftheros, Purnara mülteci kampından kaçan ve adı kayıp refakatçisiz çocuklar listesinde bulunan bir çocuğun kısa süre önce Almanya’ya sahte evrak ile giriş yapmaya çalışırken saptandığını bildirdi.