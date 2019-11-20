Ara bölgeye girmeye çalışan gençler tutuklandı

Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) Dillirga bölgesindeki nöbetçi kulübesine saldıran iki gencin polis tarafından tutuklandığı ve Baf Kaza mahkemesine çıkarılan gençlerin, iki gün gözaltında kalmasına karar verildiği ifade edildi.

Rum polisinin, Paşiammo-Dillirga bölgesi sakini olan ve geçtiğimiz pazartesi akşamı RMMO’nun bölgedeki nöbetçi kulübesine gidip olay çıkaran 19 ve 23 yaşlarındaki iki gencin alkol tesiri altında olduğunu düşündüğünü yazan Fileleftheros, gençlerin köyün ara bölgeye ve Erenköy cebine giden sahil yolunda bulunan nöbetçi kulübesine giderek, buradaki askerlerden Erenköy’e geçmeleri için kendilerine kapıyı (koldemiri) açmalarını istediklerini iletti.

Askerlerin buna itiraz etmesi ve kendilerini bölgeden kovması üzerine, gençlerin tasarruflarındaki av tüfeğiyle nöbetçi kulübesinin camları ve dış duvarlarına vurmaya başladıklarını, daha sonra ise bölgeden ayrıldıklarını kaydeden gazete, askerlerin ise durumu tabur komutanlığı ile polise bildirdiklerini belirtti.

Gençlerin dün polis tarafından tespit edildiği ve tutuklandığı, öte yandan yetkili makamlara göre gençlerin olay sırasında alkollü olduğu ifade edildi.