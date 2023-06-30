Aristotelus Dipkarpaz'ı ziyaret etti

“Kayıplar ve Mahsurlar İçin İnsani Konular” Başkanı Anna Aristotelus’un, Dipkarpaz’ı ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Aristotelus’un Dipkarpaz ziyaretinde, burada yaşayan Kıbrıslı Rumları ilgilendiren bir dizi konuyu gündemine aldığını yazdı.

Habere göre Aristotelus bu sorunların ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin ardından, öncelikler arasına konacağını, ayrıca bunların çözümüne katkı sağlayacak spesifik eylem ve tedbirlerin de en kısa zamanda belirleneceğini teyit etti.

Aristotelus’un ofisinden yapılan açıklamada “Aristotelus’un niyetinin, oradaki Kıbrıslı Rumların yaşam kalitesini ve koşullarını iyileştirecek spesifik önerileri oraya bir sonraki ziyaretinde sunmak olduğu” ifade edildi.

Aristotelus “buraya, sizi dinlemeye geldim, bir iletişim kanalı açıldı, temaslar sık olacak” ifadesini kullanarak, bu fırsatların dışında ofisinin, sorunların çözümünün tartışılmasına açık olduğunu belirtti.

Önceliğinin ise bu sorunların çözümü olduğunu belirten Aristotelus, insan onuruna saygının, her bireyin insan haklarının garanti altına alınmasını gerektirdiğini de ifade etti.

Gazete, yine yapılan açıklamaya dayanarak, Aristotelus’un çocuklar, gençler, yaşlılar, bölgedeki öğretmenlerle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Aristotelus ziyareti sırasında Dipkarpaz okullarından mezun olan öğrencilere Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis adına para ödülünü de takdim etti.