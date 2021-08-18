Aşı sertifikası için bugünden itibaren başvuru yapılabiliyor

Yurt dışına seyahat etmesi söz konusu olan Kıbrıslı Türklerin, seyahat için gerekli olan “Avrupa Dijital Covid Sertifikasını” alma başvurularını bugünden itibaren internet üzerinden yapabileceği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın, başvurunun yapılacağı ilgili linki ve e-posta adresini açıkladığını yazdılar.

Aşı olan ve Avrupa Dijital Covid Sertifikası almak isteyen Kıbrıslı Türklerin, ilgili başvuru için gerekli tüm belgelerle birlikte, www.moh.gov.cy\edvc linki üzerinden başvuru yapabileceğini ne başvurabileceğini yapılacağını yazan gazete hizmetin bugünden itibaren saat 12:00 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.

Gazete tüm gerekli belgelerin, başvuru sahibinin başka bir hareketi olmaksızın, otomatik olarak “eudcc.tcvac.@moh.gov.cy” elektronik posta adresine iletileceğini, bunun akabinde yapılan başvuruların inceleneceğini ve 48 saat içerisinde sürecin tamamlanacağını yazdı.



Başvuru sahiplerinin, başvurularının onaylandığı dair bilgilendirmeyi e-posta yoluyla sahip olacaklarını yazan gazete Kıbrıslı Türklerin onayın ardından aşı sertifikalarını “https://eudcc.gov.cy/” linkinden temin edebileceklerini belirtti.Gazete başvuruların tamamlanmasında gecikmelerden kaçınılması için başvuruların eksiksiz yapılması gerektiğine de dikkat çekildiğini yazdı.Politis gazete “Kıbrıslı Türklere Aşı Sertifikası” başlıklı haberinde ilgili habere yer verirken aşı sertifikası olmadığı için yurt dışına seyahat edemeyen Kıbrıslı Türklere yönelik çözümün 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağını, 1 Eylül itibarıyla da Kıbrıslı Türklere toplu hizmet verebilmek adına “web servis” oluşturulacağını yazdı.Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikası alabilmek için birkaç dakikada tamamlanan dört basit işlemi takip edeceğini yazan gazete ilk önce aşı sertifikasının seçileceğini ardından ilgili verilerin tamamlanacağını, bunun hemen ardından ise cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifre (OTP) girişinin yapılacağını belirtti.Son işlem ise sertifikanın çıktısının alınması olduğunu belirten gazete sertifikanın; katlanıp pasaport gibi görünen 2 adet A4 kağıdında PDF formatında düzenlenebileceğini, bir e-posta adresinde veya indirilerek cep telefonundaki dijital bir cüzdanda muhafaza edilebileceğini yazdı.