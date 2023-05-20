Atamalarda hata yaptığını itiraf etti

: Rum Başkanlık Sarayı’na, bakanlıklara ve müsteşarlıklara yaptığı atamalar nedeniyle yoğun eleştiriler alan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “yanlış yaptığını" itiraf etti.
Hristodulidis, Başsavcılık ve yasama komiseriyle uzlaşı içerisinde, danışman atamalarının, üniversite diploması hamili olmak, sicili temiz olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak gibi çok kriterler içeren bir standart çerçeve önerisi hazırlanmakta olduğunu, önerinin ilgili bir sonraki bakanlar kurulu toplantısında onaylanacağını söyledi.