"Athienu" (Kiracıköy) sakinleri dikenli tel istemiyor

"Athienu" (Kiracıköy) sakinleri dikenli tel istemiyor
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Kiracıköy sakinlerinin, mülteci akının önlenmesi için ara bölgeye konulması düşünülen dikenli tellere karşı oldukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Athienu” (Kiracıköy) Muhtarı Kiriakos Kareklas’ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

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Habere göre, Kareklas, yenilenen polis karakolunun açılışında yaptığı açıklamada, mülteci akınının önlenmesi amacıyla bölgeye dikenli tel yerleştirilmesi faaliyetini kabul etmeyeceklerini ve buna tüm dinamikleriyle birlikte karşı çıkacaklarını söyledi.

Kareklas, bölgedeki mülteci akınının önlenmesi ve insan tacirlerinin yakalanmasına “evet”, köyün hapsedilmesine “hayır” dediklerini belirtti.

Mülteci akının önlenmesi konusunda başka yöntemlerin de bulunduğunu ifade eden Kareklas, polis gücünün artırılması, bölge sakinleriyle iş birliği ve kameraların bu amaca hizmet edebileceğini söyledi.

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