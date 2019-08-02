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Atıklar nedeniyle Rum Yönetimine dava

Atıklar nedeniyle Rum Yönetimine dava

Avrupa Komisyonu’nun, atık toplama ağı ve atık ayrıştırma istasyonları oluşturmadığı için Rum Yönetimi’ni mahkemeye verdiği bildirildi.
Politis gazetesi, Rum Yönetimi’nin atık toplama ağı ve ayrıştırma istasyonu oluşturmayı ihmal ettiği her gün başına, binlerce Euro tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu yazdı.
Haberde, Yunanistan ve İspanya’ya da, AB Adalet Divanı tarafından binlerce Euro’luk tazminat cezası verildiği anımsatıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 12:56
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