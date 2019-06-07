“Atina 2019” programını tanıttı

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün, “Atina 2019” programını tanıttığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın inisiyatifi olan bu programın, bilim, araştırma ve inovasyon aracılığıyla savunma yeteneklerine katkıda bulunacağını yazdı.

Gazete, Angelidis’in konuşmasında, inovatif çözümlerin benimsenmesiyle, esasında silahlı kuvvetlerin operasyonel yeteneğinin güçlendirildiğini ve AB’nin de savunma alanında araştırma, inovasyon ve teknoloji konularına her geçen gün daha fazla destek verdiğini söylediğini kaydetti.

Angelidis, Rum Savunma Bakanlığı’nın savunma araştırmaları, teknolojik gelişme ve inovasyon ile ilgili 5 ilgi alanı belirlediğini ve bunların, “insansız hava araçları/sistemleri”, “siber savunma”, “elektronik savaş”, “denklemler ve sanal gerçeklik”, “gözetim, operasyonel güvenlik ve sağlık” olduğunu belirtti.

Habere göre Angelidis, programın Güney Kıbrıs’taki akademik örgütler ve işletmelere yönelik olduğunu ve yapılacak önerilerin, finansman için, rekabet prosedürü çerçevesinde seçileceğini söyledi.

Angelidis, “Atina 2019” programı çerçevesinde iki çalışmanın değerlendirileceğini ve bu çalışmaların Rum Savunma Bakanlığı’nca finanse edileceğini kaydederek, en fazla finansmanın 450 bin Euro olarak belirlendiğini ifade etti.