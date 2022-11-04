Atina Başpiskoposu İeronimos Güney Kıbrıs'ta

Atina Başpiskoposu İeronimos’un, sağlık durumu kritik olan Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’u ziyaret etmek için Güney Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Politis gazetesi kilise kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayanarak II.Hrisostomos’un, Başpiskoposluktaki tedavisinin sürdüğünü, doktorlara göre durumunun ise oldukça kritik olmakla birlikte stabil olduğunu yazdı.

II.Hrisostomos’un konuşmakta zorlanmasına karşın çevresiyle teması koruduğunu yazan gazete aynı kaynakların II.Hrisostomos’un sağlık durumuna ilişkin öngörüde bulunmaktan kaçındığını da belirtti.

Alithia gazetesine göre Atina Başpiskoposu İeronimos, dün II.Hrisostomos’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu