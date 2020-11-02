Atina'da temaslar yapacak

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bazı temaslarda bulunmak için dün Atina’ya gitti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Atina’ya gidişinden önce dün basına açıklamalarda bulunan Kiprianu, Kıbrıs sorununun içerisinde bulunduğu durumu kritik ve tehlikeli olarak nitelendirerek, Türkiye’yi müzakere masasına geri dönmeye zorlayacak koşulları meydana getirmeyi başarmalarının son derece önemli olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında Kıbrıs sorununun kritik ve tehlikeli bir durumda olduğunu ve bunu etkili bir şekilde ele almaları gerektiğini ifade eden Kiprianu, her şeyden önce, yalnızca kamuoyunda izlenim yaratmayı hedefleyecek faaliyetlerle sınırlı kalmamaları gerektiğine işaret etti.

Kiprianu, Yunanistan’daki siyasi liderlikle ve devlet liderliğiyle “Türkiye tarafından yapılan kabul edilemez açıklamalar aynı zamanda kapalı bölge Maraş’ta teşebbüs edilen yeni oldubittilerin ele alınması için nasıl hareket etmeyi düşündüklerini tartışmayı istediklerini” de ileri sürdü.

Kiprianu, Türk tarafını, üzerinde hem fikir olunan temelde müzakere masasına dönmeye zorlayacak koşulların meydana getirilmesini umarak, Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı aynı zamanda Yunanistan Komünist Partisi ile SİRİZA partileri liderlerine, kendi tezlerini ileteceklerini de ifade etti.

Kiprianu, bu aşamada bunu başarmalarının son derece önemli olduğunu da savundu.

Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Nikos Kocias’ın RİK’e verdiği demeçle ilgili bir soruya karşılık ise Kiprianu, Kocias’ın demecinin “Crans Montana’da, hali hazırda, garantilerin kaldırılması ve Türk askeri birliklerinin çekilmesi konusunun ortaya konduğunu kanıtladığını” ifade etti.

Kiprianu “Kocias’ın söylediklerinin, tüm bu zaman zarfında söyledikleri ve Rum Yönetimi Başkanının anlattıklarına karşı olan şeyler olduğunu” sözlerine ekledi.