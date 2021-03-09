Atina'da temaslarda bulundu

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün, Atina’da Kıbrıs sorunu konulu temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Papadopulos’un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Miçotakis’in Papadopulos ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Yunanistan’ın Kıbrıs ve Kıbrıs sorununa olan daimi ilgisine vurgu yaparak, Kıbrıs sorununun tarafları da bağlayıcı olan çözüm çerçevesinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında açıkça belirtildiğini söylediğini kaydetti.



Habere göre Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli olan önkoşulun, “çağdışı garantörlük sistemiyle müdahale hakkının kaldırılması ve askerin adadan çekilmesi olduğunu” vurguladı.Papadopulos ise, çözüm zemininin netleştirilmesinin gerekli olduğunu belirterek, taraflardan hiçbirine BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarında belirtilen çözüm şekli dışındaki bir modeli masaya koyma fırsatı sunulmaması gerektiğinin altını çizdi.Habere göre Papadopulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’ye, iki devletli veya konfederal çözümü tartışma fırsatı vermemesi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında Stratejik İşbirliği Üst Konseyi oluşturulması gerektiğini söyledi.