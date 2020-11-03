Atina'da temaslarda bulundu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Atina’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Kiprianu’nun dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelerek, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kıbrıs sorunundaki çözüm perspektifini ve Doğu Akdeniz’deki “Türk tahriklerini” görüştüklerini yazdı.

Habere göre Kiprianu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı ile yapılan görüşmelerin her zaman büyük önem arz ettiğini kaydederken, Rum tarafının önceliğinin, Türk tarafınca müzakere çerçevesinin değişmesi için gösterilen çabayla mücadele etmek olması gerektiğini söyledi.

Haberde, Miçotakis’in ise Yunan Hükümeti’nin Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli federasyon zemininde, adil ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için gösterilen çabaya destek verdiğini söylediği kaydedildi.

Gazete, Kiprianu’nun Miçotakis ile görüşmesinden önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü belirtti.

Habere göre Kiprianu, Dendias ile görüşmesinde, son gelişmelerin ardından durum değerlendirmesi yaptıklarını ve özlü müzakerelerin uzlaşılmış zeminde yeniden başlamasıyla ilgili artan zorluk derecesini ele aldıklarını söyledi.

Kiprianu, tüm bunlara rağmen Türk tarafının uzlaşılmış çözüm zeminine saygı göstermesi için çabalamaktan ve Kıbrıs sorununda çözüm için özlü müzakerelerin yeniden başlamasından başka seçeneğin bulunmadığını kaydetti.

Gazete, Kiprianu’nun temasları çerçevesinde Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas’la da bir araya geldiğini belirterek, bugün de SİRİZA Başkanı Aleksis Çipras ile görüşeceğini yazdı.