Atlılar toplu mezarındaki kazılar konusu...liderler arasındaki ilk "bilek güreşi"

Politis gazetesi “Kayıplarla İlgili Perde Arkası-Tatar ve Hristodulidis Arasındaki İlk Bilek Güreşi” başlıklı haberinde Atlılar toplu mezarında başlatılması kararlaştırılan kazılarla ilgili habere yer verdi.

Politis gazetesi haberinde, Kıbrıs’taki liderlerin müzakere masasına henüz oturamadığını ancak ilk “bilek güreşinin” (bras de fer) başladığını yazdı.

Liderlerin, planlanan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarını ziyaret etmesi vesilesiyle kayıplar konusunda iki taraf arasında başlayan sıkı bir müzakerenin söz konusu olduğunu yazan gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kamuoyu önünde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, Atlılar’daki toplu mezara ilişkin kazılara yönelik anlaşmanın sözünü tutmamakla suçladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın dile getirdiği Atlılar’daki toplu mezara ilişkin kazılar konusunda bir anlaşmaya varıldığına dair söylemlerin henüz Kıbrıs Rum tarafınca doğrulanmadığını belirten gazete, iletişime geçtikleri çeşitli kaynakların çelişkili bilgiler verdiğini yazdı.

Habere göre, yetkili bir kaynak, kazıların 2023 yılında yapılacağına dair bir anlayışın bulunduğunu, herhangi bir anlaşma ihlalinin bulunmadığını savundu.

Gazete bunun da, yıl içinde kazıların yapılmasının planlandığı ve Kıbrıs Türk liderin bu sürecin hızlandırılması için baskı yaptığı anlamına geldiğini yazdı.

Habere göre, ikinci bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kayıpların tespit edilmesiyle ilgili kazıların ardından Atlılar’da kazıların yapılacağına dair bir anlaşmanın bulunduğunu ancak kemik kalıntılarının tespit edilmemesi üzerine Kıbrıs Rum tarafının hayal kırıklığına uğrayarak geri adım attığını belirtti.

Gazete kaynaklar tarafından dile getirilen her iki bilginin de teyit edilmemiş olarak kaldığına da dikkati çekti.

Habere göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde çalışan ve ismi belirtilmeyen bir şahıs, Atlılardaki kazıların Kıbrıs Rum tarafı için kırmızı çizgiyi teşkil ettiğini çünkü Kıbrıs Türk tarafının kayıplar konusuna ilgi göstermekten vazgeçmesi olasılığından korktuğunu ifade etti.

Haberde, Atlılardaki kemik kalıntılarının, Kıbrıs Türk kayıp sayısını önemli ölçüde azaltacağı ve bunun sonucunda da Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Rum kayıplara ilişkin yeni noktalar göstermesi açısından güçlü bir teşvik olacağı da ifade edildi.

Diplomatik bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada liderlerin, Antropoloji Laboratuvarını ziyaret etmesine yönelik çabanın başarısızlığa uğramadığını belirtti.

Aynı kaynak uzayan zorlu bir süreçten söz ederek, iki taraf arasındaki bu konudaki müzakerelerin gelişim halinde olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının, Atlılardaki kazıların ileriye götürülmesi adına Kıbrıs Rumlara ait toplu mezarların gösterilmesi yönündeki Kıbrıs Rum tarafının talebini kabul etmiş görünmediğini, Kıbrıs Rum tarafının da kayıplarla ilgili yeni bilgiler almadan Kıbrıs Türk tarafının talebini yerine getirme niyetinde olmadığı belirtildi.

Yetkili kaynak gazeteye yaptığı açıklamada “ya dengeli bir yaklaşım olacak ya da ortak ziyaret iptal edilecek” ifadesini kullandı.

Aynı kaynak ayrıca Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görev yetkilerinin, kayıpların kimlik teşhisinde paralel ilerlemesinin bulunması gerektiğinden de söz ettiğini anımsattı.