Attari: “Hamas Filistin’in yasal temsilcisi değil”

Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdullah Attari, Filistin halkının meşru temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu, Hamas veya başka hiçbir örgüt olmadığını söyledi.

Attari Politis’e verdiği röportajda, Hamas ile İsrail arasında patlak veren krizin Orta Doğu meselesinin çözümü için bir fırsat doğurduğunu söyledi, bütün insanlığın bu fırsatı yakalamasını diledi.

Attari, “Filistin meselesi, iki devlet çözümünü ve Doğu Kudüs’ün olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmeden bölgeye barış, istikrar ve güvenlik olmaz” ifadesini kullandı.

Abdullah Attari, “Filistin halkının tamamını temsil ediyorum. Biz Filistinliler yıllardır Apartheit devleti İsrail’in organize devlet terörünün, uluslararasında onu destekleyenlerin ve medyanın yanlış bilgilendirmesinin kurbanıyız” dedi.