Av köpeği hırsızlığı

Limasol’a bağlı Pissuri köyünde, 39 yaşındaki bir kişiye ait demir parmaklıklarla kesilmiş alandan 10 adet av köpeğinin çalındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, av köpeklerinin çalındığının, köpeklerin sahibi tarafından fark edildiğini ve polise haber verildiğini yazdı.

Çalınan av köpeklerinden 7’sinin “Segugio”, 3 tanesinin ise “English pointer” cinsi olduğunu yazan gazete polisin, köpeklerin satılmak veya KKTC’ye götürülmek amacıyla çalındığını düşündüğünü de belirtti.