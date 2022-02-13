Avam Kamarası Başkanı Güneyde temaslar yapacak

Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’un gelecek hafta Güney Kıbrıs’a giderek bir dizi temasta bulunacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Hoyle’un Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüşeceğini ve adaya gelişi öncesi Rum Haber Ajansı KİPE’ye röportaj verdiğini yazdı.

Habere göre Hoyle, Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin ikili ilişkiler açısından önemine işaret ederek, bu ziyaretin kendisi için onur olduğunu dile getirdi.

Hoyle, Dimitriu’nun davetlisi olarak düzenleyeceği bu ziyaretten mutluluk duyduğunu ve kendisinin, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk Avam Kamarası Başkanı olduğunu belirtti.

Röportajında demokrasi vurgusu yapan Hoyle, basın-yayın organlarının yalan haberler ve mesnetsiz suçlamalarla demokrasinin sarsılmasında önemli rol oynayabileceğinden bahsetti.

Hoyle, İngiltere’de yaklaşık yarım milyon Kıbrıslının, Kıbrıs’ta da yaklaşık 50 bin İngiliz’in yaşadığını söyledi.

Gazete, Hoyle’un Rum Meclisi’nde konuşma yapacağı bilgisine de yer verdi.