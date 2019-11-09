Avcılık ile ilgili değişiklikler

Güney Kıbrıs’taki avcılık yasasıyla ilgili değişiklikleri öngören yasa tasarısının Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun avcılık yasasıyla ilgili değişiklikleri içeren yasa tasarısını onayladığını ve tasarının Meclis’e gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete yapılan değişiklikler içerisinde, avcıların güvenliği için tedbirlerin alınması (turuncu şapka), avcıların yanında bulunan köpeklere mikrochip takılması, fişeklerin hangi koşullarda taşınmasına izin verileceği, özel koruma altındaki bölgelerin, yaşam alanlarının en iyi şekilde korunması, sosyal medya veya internette avcılık sporuna hakaret eden video veya fotoğrafların yayınlanmasının denetlenmesi gibi maddelerin bulunduğunu belirtti.