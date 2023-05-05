Avrupa Birliği (AB) Adalet Komiseri, Ruslara yaptırımlar uygulanması konusunda Rum makamlarına güvenmiyor

Güney Kıbrıs’ta bugünlerde temaslarda bulunan Avrupa Birliği Adalet Komiseri Didier Reynders’in, Ruslara yaptırımlar uygulanması konusunda Rum makamlarına güvenmediği ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Bizi İşletiyorlar, Binlerce Altın Pasaport Verdiniz, Yalnızca 100 Milyon Euro Beyan Ediyorsunuz” başlıklı haberinde, AB Adalet Komiseri Didier Reynders’in, Rus oligarklar ve Rus oligarklarla işbirliği yapan kişilere yaptırımlar uygulanması konusunda, Güney Kıbrıs’a dün sert bir mesaj gönderdiğini yazdı.

Reynders’in altın pasaportlar konusundaki geçmişleri yüzünden Rum makamlarına hiç güvenmediğini saklamadığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve ülkede bir dizi temaslar gerçekleştiren Didier Reynders’in, dün bu çerçevede Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Başsavcı Yorgos Savvidis ile bir araya geldiğini aynı zamanda Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye demeç verdiğini iletti.

Reynders’in her fırsatta, altın pasaportlar yüzünden Rus oligarklar aleyhinde yaptırımlar uygulanması konusunda, Brüksel’de Güney Kıbrıs’a karşı var olan yoğun güvensizlikle ilgili mesajlar göndermeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, devamında Reynders’in söylediklerine yer verdi.

Açıklamasında, Güney Kıbrıs tarafından son yıllarda Ruslara verilen binlerce altın pasaporta, aynı zamanda özellikle finans sektöründe Rusya’dan Güney Kıbrıs’a gelen yatırımlara değinen Reynders, bu kadar uzun bir sürecin sonunda 100 milyon Euro’luk dondurulmuş mal varlığına sahip olunmasını anlamanın zor olduğuna işaret etti.

Reynders açıklamasında “banka hesaplarında veya çeşitli şirketlerin mal varlıklarında, aynı zamanda Rus oligarkların taşınmazları, yatları veya diğer mal varlıklarında daha fazla mal varlığı bulunmasının neden zor olduğu” sorusunu da sordu.

- Cezai tedbirler konusunda uyarı

Gazeteye göre Didier Reynders, yaptırımların delinmesi konusunda Güney Kıbrıs’taki şirketler ile üçüncü bir ülkedeki şirketler arasında bağlantılar olduğunun tespit edilmesi halinde, yalnızca diplomatik faaliyetlerde bulunmayacaklarını ve büyük ihtimalle cezai işlem başlatacaklarını söylerken, bazı faaliyetlerin AB fonlarını etkilediğinin tespit edilmesi durumunda, Avrupa Savcılığının da bu gibi durumlarda role sahip olabileceğine işaret etti.

Reynders, bir soruya yanıtında, ABD ve İngiltere tarafından Rum vatandaşlarına yaptırımlar uygulanması konusunda Rum makamlarından bilgilendirme isteyeceğini de ifade etti.

- Altın pasaportlar da mercek altında

Reynders’in altın pasaportlar konusunda da kuşkulu göründüğünü ve mevzuat tamamen ortadan kaldırılmaz ve yasadışı yollarla verilen pasaportlar geri alınmazsa Güney Kıbrıs aleyhinde başlatılan ihlal prosedürünün sona ermeyeceğine açıklık getirdiğini yazan gazete, Reynders’in, altın pasaport programının yerine geçen altın vizelerle ilgili mesaj gönderdiğini de yazdı.

Reynders açıklamasında, gerek üçüncü bir ülke, gerek de bir üye devlet aracılığıyla, herhangi bir kişinin gerçek bir yatırım veya neden olmadan AB’ye gelmesinin imkansız olacağı konusunda emin olmak istediklerini kaydetti.

Gazete Reynders’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in “AB değerlerinin satılık olmadığı” şeklindeki sözlerini anımsattığını da ekledi.

Gazete Reynders’in, ülkede yolsuzlukla mücadele birimi kurulmasından ötürü, yolsuzlukla mücadele konusunda Güney Kıbrıs’ta ilerleme olduğunu gördüğünü de yazarken, Reynders ise konu hakkında yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken çok iş olduğunu sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Reynders’in açıklamaları sırasında Ruslara ait 100 milyon Euro’luk mal varlığının dondurulduğundan söz ettiğini, bununla birlikte yalnızca 2020 yılında Ruslar tarafından Güney Kıbrıs’ta 96 milyar Euro’luk yatırım yapıldığı konusunda Rum Merkez Bankasının verilerine atıfta bulunduğunu da aktardı.

Reynders’in açıklamaları Politis’te “Rusların Mal Varlıklarını Bağlama Konusunda Bizi İsteksiz Görüyorlar- Avrupalılar Yaptırımların Uygulanması ve Yatırım Programının Ortadan Kaldırılması Konusunda Tehlike Çanlarını Çalıyorlar- Avrupalılar Rus Oligarkların Mal Varlıklarının Dondurulması Konusunda Güçlükler Görüyorlar”, Fileleftheros’ta “Reynders Güney Kıbrıs’ın Uyum Sorunu Ortaya Koydu- Avrupalı Komiser Neden Yalnızca 100 Milyon Euro’luk Mal Varlığının Dondurulduğunu Sordu”, Alithia’da ise “Kıbrıs’ta Yapılan Bu Kadar Büyük Yatırımla Nasıl Oldu da Yalnızca 100 Milyon Euro’luk Mal Varlığı Donduruldu- Kıbrıs’taki Rus Yatırımları Konusunda Avrupa Komisyonu’ndan Sorular ve Endişeler” başlıklarıyla yer aldı.

- 400 Şirketin Mal Varlığı Donduruldu

Fileleftheros gazetesi ise manşetten yer verdiği haberinde, Amerika ve İngiltere tarafından 12 Nisan’da uygulanan yaptırımların akabinde, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı 400 şirketin mal varlıklarının dondurulduğunu ifade etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, bu şirketlerin uygulanan yaptırımlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde bağlantılı olduklarını yazan gazete, Rum tarafındaki şirketler mukayyitliğinin, yaptırımlar listesinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle bağlantısı olan ticari kuruluşlardan birçok değişiklik başvuruları aldığını belirtti.

Bu kuruluşların amacının, yaptırım altında bulunan kişi ve hukuki varlıklardan ayrılmak için şirketlerin yapısında değişiklik yapmak olduğunu kaydeden gazete, şirketler mukayyitliğinin Maliye Bakanlığına başvurduğunu, bakanlığın da konu hakkında başsavcıya mektup gönderdiğini ekledi.

- 16 avukatlık bürosuna ceza

Gazete bu başlıkla yer verdiği başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta altın pasaportlarla ilgili yatırım programında yer aldıkları gerekçesiyle Barolar Birliği tarafından denetime tabi tutulan 26 avukatlık bürosundan 16’sına ceza kesildiğini, 10 avukatlık bürosuyla ilgili olarak ise ceza gerektiren bir şey tespit edilmediğini ekledi.