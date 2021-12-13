Avrupa Dış İlişkiler Konseyi toplantısıyla ilgili beklentiler düşük

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısında Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin karar senaryosunun “çok uzak” olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler bugün yapılacak Avrupa Dış İlişkiler Konseyi toplantısına yer verdi.

Gazete, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik bölgesindeki “yasa dışı faaliyetlerine” ilişkin yaptırım kararı alması senaryosunun çok uzak olduğunu yazdı.



Toplantıya ilişkin beklentilerin düşük olduğundan söz eden gazete, bugünkü toplantının, Güney Kıbrıs için birçok mücadeleyi gizleme olasılığına sahip olduğunu kaydetti. Güven Yaratıcı Önlem olarak hidrokarbon konusunu masaya yem olarak atarak, müzakerelerin yeniden başlamasıyla bölgede gerginliğin azaltılması yöntemlerini ararken, etki ülkeleri bloğu yaratmaya çalışan Almanya’nın perde gerisi faaliyetlerinden söz ediliyor.Gazete, yeni Alman hükümetinin Türkiye ile olan iş birliği köprülerini yıkmak istemediğinin görüldüğünü, bu nedenle perde gerisindeki olayların Ankara’ya karşı sert tedbirlerin alınmamasına yol açtığını yazdı.Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in toplantıya katılmak amacıyla dün Brüksel’e hareket ettiğini yazan gazete, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarıyla temasa geçen Hristodulidis’in Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile iletişime geçtiğini belirtti.Gazete, toplantının ayrıntılarına da yer verirken, AB Dışişleri Bakanlarının, Katar Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-thani ile birlikte çalışma yemeğine katılacaklarını yazdı.