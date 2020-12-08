Avrupa Halk Partisi toplantısına katıldı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Avrupa Halk Partisi’nin dün yapılan telekonferans toplantısına katıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplantıda uluslararası alandaki son gelişmeler ve pandemiyle mücadelenin ele alındığını kaydederken, Neofitu’nun da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “tahriklerini” ve “Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararları ihlal edilerek açılmasını” gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, AB’nin, üyesi olan ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını koruması ve garanti altına alması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Halk Partisi’nden Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a destek vermesi ve Türkiye’ye net mesaj göndermesi talebinde bulundu.