Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan Anastasiadis'e yanıt mektubu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği yanıt mektubunda, kapalı Maraş’ın açılmasına ilişkin Türk tarafının kararını yeniden kınadığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos konu hakkında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik yanıt niteliğinde mektup gönderdiğini ifade etti.

Habere göre Leyen, kapalı Maraş’ın açılmasına ve sahil şeridinin genişletilmesine ilişkin Türk tarafının kararını yeniden kınadı.

Leyen, “yasa dışı” olarak nitelendirdiği Maraş’taki Türk faaliyetlerinin bütününün geri alınması çağrısında da bulundu.

Leyen açıklamasında ayrıca, tüm müdahil tarafların Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunması çabasına katkı koymasının gerekliliğinden söz etti.

Leyen mektubunun sonunda, Avrupa Komisyonu’nun, Anastasiadis tarafından önerilen Güven Yaratıcı Önlemlere yönelik desteğini dile getirirken bunun; iki toplum arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesine ve müzakere masasına geri dönülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Politis gazetesine göre Leyen mektubunda ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının önerilen Güven Yaratıcı Önlemlere yapıcı bir şekilde yanıt vermesi temennisinde de bulundu.