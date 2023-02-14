Avrupa Komisyonu'nun Güney Kıbrıs ekonomisine ilişkin öngörüleri

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs ekonomisi ile ilgili verileri ve öngörüleri açıkladı.

Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ın Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) büyümesinin önümüzdeki aylarda düşüş göstermesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, GSYİH’nin özellikle 2023 yılının ilk altı ayında hissedilir şekilde yavaşlayacağını, büyümenin, yüzde 5.8 olan 2022’nin (2022 yılının ilk altı ayı) aynı dönemine göre yüzde 1.6 oranında olmasının beklendiğini de belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamalarına dayanarak 2022'deki işsizlik oranının, yüzde 7.5 olan 2021 yılına oranla hafif bir düşüş yaşayarak yüzde 7.2’ye gerilediğini belirten gazete, 2023 yılındaki işsizlik oranının sabit kalması ve 2024 yılında da yüzde 6.9’a gerilemesinin beklendiğini yazdı.

Gazete yine Avrupa Komisyonu’nun verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki 2022 yılı enflasyon oranın yüzde 8’e yükselmesinin, 2023 yılındaki beklentinin yüzde 4.2 olduğunu, 2024 yılı için ise yüzde 2.5’e gerilemesinin beklendiğini belirtti.