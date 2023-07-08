Avrupa Komisyonu’ndan Rum yönetimini “ortada bırakan” cevap

Avrupa Komisyonu, Rumların KKTC’den akaryakıt satın almalarını engellemek için son günlerde kara kapılarındaki denetimlerini artıran Rum Gümrük Dairesi’ni, KKTC’den akaryakıt satın alınmasının “yasak olduğu” yolunda görüş veren Rum Hukuk Dairesi’ni “ortada bırakan” bir açıklama yaptı

Politis haberi “Komisyon Hükümeti Ortada Bıraktı… Avrupa Komisyonu Temsilcisi Politis Aracılığıyla, Akaryakıt ve Yeşil Hat Tüzüğü Konusunda, Toplam değeri 260 Euro’yu Aşmayan ve Şahsi Tüketim İçin Olan Akaryakıta El Konulamayacağı Cevabını verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Keyfî Hareketler” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Rum akaryakıt istasyonu sahiplerinin, tankerli eylem yaparak KKTC’den akaryakıt satın alımını yasaklanmasını ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün revize edilmesini talep etmesiyle başlayan, Rum Gümrüğü’nün kara kapılarındaki denetimlerini sıkılaştırması ve Rum Hukuk Dairesi’nin akaryakıt alınmasının “yasak olduğu” yolunda görüş vermesi ile gelişen durumu Avrupa Konseyi’ne sordu.

Avrupa Konseyi temsilcisi Politis’in sorusuna karşılık “ticari kullanım maksatlı olmadığı ve toplam değeri, geçiş yapan her yolcu başı 260 Euro’yu aşmayan ürünlerden satış ve tüketim vergisi alınamayacağını, dolayısıyla el de konulamayacağını” söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün 6’ncı maddesinin 1’inci paragrafında, Yeşil Hat’tan geçişlerde yolcu beraberi olan, şahsın veya ailenin kullanımı için ya da hediye edilmek maksatlı emtia, toplam değeri 260 Euro’yu geçmedikçe satış vergisi, özel tüketim vergisi ve diğer vergilerden muaftır denildiğini hatırlatan Komisyon temsilcisi sözlerine şöyle devam etti:

“AB hukukunda tanımlandığı üzere, tamamen şahsın ya da ailenin kullanımı ya da hediye maksatlı ara sıra alınan emtia ticari nitelikte görülmez. Emtianın türü ve kalitesi ticari maksatla ithal edildiği anlamına gelmemelidir. Avrupa Komisyonu, aracın normal benzin deposu içerisinde veya taşınabilir bidonlarda olan ve 10 litreyi aşmayan akaryakıtın bu tanıma girdiği görüşündedir.”

Gazete konuya hâkim kaynakların, Rum akaryakıt istasyonu sahiplerinin kısa süre önce iş hacimlerinde yüzde 40’a varan düşüş sebebiyle harekete geçmelerinin etkisiyle Rum Yönetiminin son dönemde ani hareketlerde bulunduğunu belirterek “bu hareketler bizi Komisyon ile çatışmaya götürebilir” dediğini vurguladı.