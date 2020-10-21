Avrupa Komisyonu’nun “altın pasaportlar” konusundaki kararı Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Komisyon Noktayı Koyuyor… AB Vatandaşlığının Satılmaya Devam Etmesine İzin Vermeyeceğini Netleştirdi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, “Şilluris skandalının”, Brüksel’i “altın pasaportlar” ile ilgili ticarete son vermeye zorladığını yazdı.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun dün resmen ilgili prosedürü başlattığı gibi, yarın da konunun Avrupa Parlamentosu’nda ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise “Komisyon’dan Hükümetin İcraatlarıyla İlgili Şimşekler” başlıklı haberinde Komisyon’un başlattığı prosedürle ilgili detayları aktarırken, aynı sayfadaki bir diğer haberinde Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Komisyon’un kararıyla ve siyasi partilerin, “altın pasaportlarla” ilgili bilgilerin kendilerine aktarılması talebine dair yorumunu aktardı.

Gazete, Kusios’un Rum Hükümeti’nin anayasal düzeni ve yasallığı muhafaza ettiğini kaydettiğini ve AKEL ile DİKO’nun siyasi hedeflerle ittifak yaparak kurumların itibarını zedelemeye çalıştığını söylediğini yazdı.

Haber, Alithia gazetesinde “Kıbrıs Aleyhinde Çifte Avrupa Cephesi”, Politis gazetesinde de “Pasaport Sefahatinin Ardından Hesap da Geliyor” başlıklarıyla yansıtıldı.