Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'den Loizidu kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin kapanması yönünde talepte bulunmasına rağmen, Loizidu davasının görülmeye devam etmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin dünkü toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye aleyhindeki Ksenidis-Arestis davalarında verdiği kararların yerine getirilmesinin takibi çerçevesinde, Loizidu davasının, Türkiye’nin komite ile gelecekteki işbirliğini öne sürerek davanın kapanmasını talep etmesine rağmen görülmeye devam etmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin bu davalarla ilgili işbirliği yapmayı reddetmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve Türkiye’yi işbirliği yapmaya ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığı belirtildi.