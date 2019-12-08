Avrupa Konseyi'den Türkiye'ye çağrı

Avrupa Konseyi Daimi Temsilcilerinin, kayıplar konusunda Türkiye’ye yönelik çağrılarını yineledikleri belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Daimi Temsilcileri, kayıp kalıntılarının bulunabileceği yerlerle ilgili olarak, Kayıp Şahıslar Komitesine bilgi vermesi konusundaTürkiye’ye yönelik çağrılarını yinelediler.

Gazeteye göre, Avrupa Konseyi Daimi Temsilcileri, gerçekleştirdikleri 1362’inci toplantılarının ardından “kayıplarla ilgili olarak ortaya çıkmakta olan önemli konulara değinerek, Türkiye makamlarının, mümkün olan en kısa zamanda elle tutulur sonuçlar üretmeye devam edilmesi için, Kayıp Şahıslar Komitesine gerekli tüm yardımda bulunmasının acil olduğunu” vurguladılar.

Avrupa Konseyi Daimi Temsilcileri aynı zamanda, Türk makamlarının Kayıp Şahıslar Komitesine 2019 yılının Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs’taki askeri bölgelerde yer alan 30 ekstra olası gömü yerine erişim sağlamasından ötürü duyduğu memnuniyeti de belirterek, Türk makamlarını bu yaklaşımla devam etmeleri konusunda da teşvik etti.