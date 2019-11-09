Avrupa Parlamentosu'nda kayıplarla ilgili belgesel gösterimi

Avrupa Parlamentosunda, 13 Kasım tarihinde, Kıbrıs’taki 1974 kayıplarıyla ilgili bir belgesel gösterileceği haber verildi.

Haravgi gazetesi “İz” isimli belgeselin daha önce Rum kesimi, Yunanistan ve uluslararası festivallerde gösterildiğini ve Rum AP milletvekili Dimitris Papadakis’in çağrısının ardından, uluslararası hukuk ve insan haklarının rolünün Avrupa düzeyinde ele alınması amacıyla, 13 Kasım’da AP’de gösterileceğini yazdı.

