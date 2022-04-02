Avustralya Polisi Rum bandıralı gemide 416 kilo kokain ele geçirdi

Avustralya Federal Polisi “Kypros Bravery” isimli Rum bandıralı gemide, piyasa değeri 166 milyon dolar olduğu belirtilen 416 kilo kokain ele geçirdi.

Rum radyosu, Rum bandıralı gemide bulunan kokainin “Avustralya’da ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu” olduğunu duyurdu.

Avustralya Federal Polisi’nin geniş ölçekli aramaları sonucunda ele geçirdiği kokain ile ilgili gördüğü 4 mürettebatı tutukladığı da kaydedildi.