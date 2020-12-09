Avustralya Yüksek Komiserinden Kıbrıs Sorunu açıklaması

Kıbrıs’taki Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Beever, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’taki Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Beever’in, ülkesinin; Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için ilkelere dayanan tezleri, yeniden teyit ettiğini belirtti.

Habere göre, Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu ile dün bir araya gelen Beever, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Avustralya’nın sesini, bu çabanın desteklenmesi için geriye kalan uluslararası toplum ile birleştirdiğini ifade etti.

Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu, görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele alırken BM Genel Sekreterin müzakerelerin yeniden başlaması çabaları ışığında Türk tarafının ortaya koyduğu “kabul edilemez bölücü görüşlerine” ilişkin hayal kırıklığını da dile getirdi.

Adamu, bu tür görüşlerin BM kararlarına ters olduğunu da savundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki bağlardan da söz edilirken Avustralya’da yaşayan Kıbrıslıların katkısı da vurgulandı.