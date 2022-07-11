Avusturya Başbakanı bu hafta Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in önümüzdeki Çarşamba günü Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceği haber verildi.

Güney Kıbrıs ile Avusturya’nın, Avusturya Başbakanı Nehammer’in bu hafta Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretle, ikili düzeyde sahip oldukları yakın iş birliğini yeniden teyit etmelerinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi, Nehammer’in Rum tarafında bulunacağı süre içinde “gerek Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, gerekse Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki kışkırtıcı faaliyetleri ve tehditleri konusunda bilgilendirileceğini” belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Avusturya Başbakanı Nehammer arasında yapılacak görüşme ve bunu izleyecek genişletilmiş istişareler sırasında, iki ülkenin ikili düzeydeki iş birliği, AB içindeki koordinasyonu, Ukrayna savaşı ve meydana gelen insani kriz, AB’nin enerji politikası ve güvenliğiyle bağlantılı olarak Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifi, mülteci problemi aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar bölgesindeki bölgesel gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Avusturya’nın AB içerisinde yakın bir iş birlikleri olduğunu ve birçok Avrupa meselesinde koordine olduklarını ekledi.