Avusturya'da temaslar yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen’in daveti üzerine Viyana’da iki gün sürecek temaslarda bulunacağı haber verildi.

Anastasiadis’in Viyana temasları sırasında, mülteci konusu ile Kıbrıs sorununun ele alınacağını yazan Haravgi gazetesi, Anastasiadis’in Viyana’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacağını ve yarın Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından Başkanlık Sarayında resmi törenle karşılanacağını belirtti.

Karşılama törenini, Anastasiadis ile Aleksander Van der Bellen arasındaki baş başa görüşme ile heyetler arasındaki görüşmenin izleyeceğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in 12 Mart tarihinde ise Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşeceğini ifade etti.

Gazete Anastasiadis’e Viyana ziyaretinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios aynı zamanda diğer yetkililerin eşlik edeceğini ekledi.

ANASTASİADİS 19 MART’TA İSE PRENS CHARLES’LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 18-21 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Prens Charles ile 19 Mart’ta bir görüşme yapacağını yazdı.

Anastasiadis’in 19 Mart tarihinde Prens Charles’ı Başkanlık Sarayında düzenlenecek olan resmi törenle karşılayacağını, ardından da baş başa görüşmeye geçileceğini kaydeden gazete, Prens Charles’ın Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde, devlet ve dini makamlardan üst düzey temsilcilerle görüşeceğini aynı zamanda ateşkes hattı ile UNFICYP’i ziyaret edeceğini belirtti.

Prens Charles’a Güney Kıbrıs ziyaretinde eşi Cornwall Düşesi Camilla eşlik edecek.