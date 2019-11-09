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Ay Napa'ya 4 ve 5 yıldızlı 5 yeni otel

Ay Napa'ya 4 ve 5 yıldızlı 5 yeni otel
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 Ay. Napa’da turistik bölgenin genişletilmesi kararının ardından, bölgeye 4 ve 5 yıldızlı 5 yeni otel inşaatı için şehircilik izni başvurusunda bulunulduğu bildirildi.
Fileleftheros Ay. Napa’daki turistik bölgenin, çevre etki incelemesi yapılmadan, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu için keyfi olarak 2017’de iki katına çıkarıldığını yazdı ve inşaat izni için başvuru yapılan  “Limnara” ve Ammos tu Kamburi” mevkileri arasındaki bölge Natura 2000/Greko Burnu  Ulusal Park Özel Koruma Bölgesi’ne temas ettiğine dikkat çekti.

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