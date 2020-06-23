Aya Napa'daki cinsel saldırı olayında temyize gidiliyor

Güney Kıbrıs’ın “Aya Napa” bölgesinde geçtiğimiz yaz 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan ancak daha sonra bu beyanını geri çekmesi sebebiyle, yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz kız, temyiz başvurusunda bulunuyor.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2019 yılı yazında gündeme damga vuran ve gerek İngiliz gerekse İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandıran 12 İsrailli gencin İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla açılan davanın yeniden gündeme geldiğini yazdılar.

Gazete, İsrailli gençlerin kendisine tecavüz ettiği yönünde şikayette bulunan ancak 10 gün sonra şikayetini kendi isteğiyle geri çekmesinin akabinde, yalan beyan ve kamuoyunu yanıltmak suçlamasıyla Rum mahkemesince ertelemeli hapis cezasına çarptırılan İngiliz kızın avukatlarının, temyize başvuracaklarını yazdı.

Gazete, Daili Mail gazetesine dayandırarak verdiği haberinde, İngiliz kızın avukatı Michael Polak’ın, Rum Yüksek Mahkemesi’ne, mahkemede adil yargılanma kriterlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle 156 sayfadan oluşan bir temyiz dosyası sunacağını söylediğini aktardı.