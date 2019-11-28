Aya Napa Marinası faaliyete girdi

Politis ve diğer gazeteler, Aya Napa bölgesinde hizmet verecek marinanın tamamlandığını ve dün dememe amaçlı hizmete girdiğini yazdılar. Gazete, deneme süresince tüm sistemlerin test edilmesinin ardından marinanın birkaç hafta içerisinde asıl faaliyetine başlayacağını vurgulayarak, marinaya 65 metre uzunluğuna kadarki yat ve teknelerin demirleyebileceğini aktardı.





Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019, 13:30