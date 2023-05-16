Ayaz’ın temyiz başvurusu reddedildi

PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Almanya tarafından aranan ve Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının akabinde yargılanan Kürt asıllı Kenan Ayaz hakkında, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından Almanya’ya iade kararı verildi.

Rum haber kaynakları, Kürt kökenli Kenan Ayaz’ın daha önce Almanya’ya iade edilmesi yönündeki mahkeme kararına yaptığı itirazın bugün temyiz mahkemesince reddedildiğini yazdılar.

“Alphanews” haber sitesi, oybirliğiyle alınan mahkeme kararının okunmasının ardından Ayaz’ın slogan attığını belirtirken, mahkeme önünde Ayaz’a destek vermek için toplanan kalabalıktan 3 kişinin ise Rum polisince tutuklandıklarını aktardı.

Haberde, Rum polisinin, durdukları noktayı değiştirmeleri talimatına uymadıkları için tutukladığı 3 kişiden birinin ise Ayaz’ın erkek kardeşi olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, Ayaz’ın avukatı Evstatios Evstatiu’nun konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını açıkladığı da yer aldı.