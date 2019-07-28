Ayia Napa’daki tecavüz olayında gelişme...Tecavüze uğrayan tutuklandı

Ayia Napa’da geçen hafta toplu tecavüze uğradığını ileri süren 19 yaşındaki İngiliz turist, bugün sabaha karşı tutuklandı.

Rum haber kaynakları, İngiliz turistin ifadesini değiştirdiğini ve İsrailli gençlerle kendi rızasıyla birlikte olduğunu, ancak gençlerin video kaydı almaya başlayınca rahatsız olduğunu ve polise, toplu tecavüze uğradığına dair yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini duyurdu.

İngiliz turist, bu itirafı üzerine yalan beyandan tutuklanırken, 7 İsrailli genç serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2019, 15:07