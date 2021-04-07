Baf Belediyesi Kıbrıs Türk mallarını yağmaladı

Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın Güney’de kalan Kıbrıs Türk mallarının “vasisi” olarak durumu kötü yönettiği ve Kıbrıs Türk mallarının Baf Belediyesi tarafından “yağmalandığı” saptamasında bulundu.

Haravgi’nin “Baf Belediyesi Lefkoşa, Limasol ve Larnaka’dan Kat be Kat Fazla Kıbrıs Türk Malı Aldı” başlıklı haberine göre, Komite’nin dünkü toplantısında Kıbrıs Türk mallarının belediyelere, köylere ve diğer kamu yararına çalışan derneklere verilmesi konusu ele alındı.

Komite Başkanı Eleni Kukuma, “Baf Belediyesi’ne 330, Limasol Belediyesi’ne yaklaşık 90, Larnaka Belediyesi’ne 12 ve Lefkoşa Belediyesi’ne sadece 19 Kıbrıs Türk malı verildi; Baf’ta Kıbrıs Türk malları yağmalanıyor. Devlet ve İçişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk mallarının yönetiminde sadece Baf’ta yanlış yöntem uyguluyor” ifadelerini kullandı.

Kukuma bazı siyasi partilerin, bu kötü yönetimin göğüslenebilmesi için Kıbrıs Türk mallarının belediyelere, kaymakamlıklara ve kamu yararına çalışan derneklere verilmesine son verilmesini istediğine de işaret etti.

Alithia haberi “330 Kıbrıs Türk Taşınmazı İle Rekor Baf Belediyesi’nin Elinde… Meclis Göçmenler Komitesi Kıbrıs Türk Mallarının Göçmen Olmayanlara Verilmesi Konusunu Görüştü” başlığıyla aktardı.