Baf'da yıldırım düşmesi sonucu yangın

Baf Ormanı’nda dün, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yangının erişilmesi zor bölgede çıktığını ve yangın söndürme çalışmalarının havadan yapıldığını kaydederken, Rum Orman Dairesi’nden 30 kadar itfaiyecinin bölgeye yürüyerek ulaşabildiğini ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığını yazdı.

Gazete, Trodos bölgesinde de dün öğle saatlerinde ani yağmur bastırdığını ve aşırı yağış nedeniyle Platres’e giden yolları su bastığını kaydetti.

Haberde, ilerleyen günlerde yağmur ihtimali bulunmadığı belirtildi.