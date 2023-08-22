Baf fahri vatandaşlığı unvanı verilecek

Güney Kıbrıs'ta yarın başlayacak ve üç gün sürecek Dış Rumlar Kongresi'ne katılmak üzere adaya gelecek ABD’li Senatör Robert Menendez’e, “Baf fahri vatandaşlığı unvanı” verileceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Baf Belediyesi’nde Cuma günü düzenlenecek törenle, Menendez’e unvanının takdim edileceğini ve Menendez’e bu unvanın, uluslararası hukuk ilkelerinin, bağımsızlığın, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin savunulması, ileri götürülmesi ve bu ilkelere saygı gösterilmesine yönelik faaliyetleri nedeniyle onurlandırmak için verileceğini yazdı.

Haberde, Menendez’in törenden önce de Baf’a inşa edilmekte olan Amerikan üniversitesi tesislerini gezeceği ifade edildi.