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Baf Havaalanında uçuşlar duruduruldu

Baf Havaalanında uçuşlar duruduruldu
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle, özellikle AB ülkelerinde uygulanan karantina önlemlerinin Güney Kıbrıs’a yolcu taşımacılığı ve turizmi de etkilediği, son iki haftalık sürede Baf Havaalanı’na hiç uçuk inmediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, koronavirüs salgını nedeniyle Baf Havaalanı’na son iki haftadır hiç yolcu uçağı inişi olmadığını, sadece özel jetler ve askeri uçakların iniş-kalkış yaptıklarını aktardı.

Haberde, bu durumun Aralık ayında, Noel ve yılbaşı kutlamaları sebebiyle değişiklik gösterebileceği vurgulandı.

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