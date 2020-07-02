Baf Havalimanı’nda 8 uçuş

Baf Havalimanı’nda dün 8 uçuşun gerçekleştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Hermes Airports Basın Sözcüsü Hrista Canis’in açıklamasına dayanarak Baf Havalimanı’nda, dün 3’ü geliş 3’ü gidiş, 2’si de İngiltere’den ülkeye dönenlerin taşındığı toplam 8 uçuşun gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre Baf Havalimanı’nda 3 geliş ve 3 gidiş uçuş, Polonya, Krakow, İsrail’den (Tel Aviv) yapıldı.

Hermes Airports Basın Sözcüsü Hrista Canis açıklamasında ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında Yunan Adaları, Almanya, Polonya, Estonya, Letonya, Hollanda, Litvanya ve Slovakya’ya yönelik uçuşların eklenmesiyle Baf Havalimanı’daki uçuşların aşamaları olarak artmasının beklendiğini de ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 12:24