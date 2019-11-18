Baf'ın eski Türk köyünde yangın

Baf’ın Akama burnu bölgesindeki ormanlık alanda kundaklama sonucu çıkan yangının söndürülmesinin hemen ardından dün öğle saatlerinde de eski bir Kıbrıs Türk köyü olan Musere’de, ulaşımı zor dağlık alanda yangın çıktı.

Fileleftheros “Baf Kazası’nda Yangınlar Durmak Bilmiyor” başlığıyla aktardığı haberinde Rum Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerinin yerden, Rum Yönetimi’nin kiraladığı iki itfaiye helikopterinin de havadan müdahalesi ile söndürülen yangında çam ağaçları, kuru ot ve çalıların yandığını belirtti.

Haberde Musere köyünün terk edilmiş olduğu, meskûn olmayan bölgede sadece hayvan besiciliği yapıldığına dikkat çekildi.